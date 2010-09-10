Ремонт

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Ремонт

Сообщение Fillana » 22 сен 2020, 20:33

Всем доброго дня! Я за советом. Собираюсь дома ремонт делать, и вот какой вопрос - как лучше поступить со стенами в гостиной? Вроде сейчас так много разных материалов есть отделочных.. Что выбрать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Ремонт

Сообщение Raduznaya » 22 сен 2020, 21:00

Мы отделали стены с помощью декоративной штукатурки. Выглядит, конечно, очень стильно. Я даже не ожидала, что так красиво получится. Комната преобразилась
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Ремонт

Сообщение Пантерка » 22 сен 2020, 21:19

Я про декоративную штукатурку читала - это так все сложно, мне показалось. Это если нанимать профессионала, то ладно. А самим делать - вообще не вариант. Так что я бы все-таки предпочла купить красивые обои для дома: https://kd.market/dom-i-dacha/dekor-i-i ... oboi/oboi/ Их же сейчас так много выпускают - на все вкусы. И клеить их легко. Мы вот с мужем сами ремонт сделали, никого не нанимали
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Ремонт

Сообщение Holly » 22 сен 2020, 22:12

Обои хороши тем, что прекрасно маскируют мелкие неровности и дефекты стены. Так что я считаю, что это идеальный вариант. А за модой в ремонте гнаться смысла нет - не угонишься все равно
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Ремонт

Сообщение Alisik » 22 окт 2020, 22:39

Да, ремонт не так и просто делать самостоятельно, мы вот недавно до стен дошли, выровняли их и подобрали обои уже. Пересмотрев варианты, решили купить обои через интернет магазин, выбрали там более стильные, которые помогут освежить интерьер
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ремонт

Сообщение Haminahu » 10 дек 2020, 08:30

Fillana писал(а):Всем доброго дня! Я за советом. Собираюсь дома ремонт делать, и вот какой вопрос - как лучше поступить со стенами в гостиной? Вроде сейчас так много разных материалов есть отделочных.. Что выбрать?

я бы просто покрасил! так лучше
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Ремонт

Сообщение Kirill23 » 10 дек 2020, 11:26

А не хотите использовать Фотообои ? Это опять тренд в плане дизайна интерьера. Можно тем более сейчас даже сделать их с индивидуальным дизайном. Такте изготавливает фирме Грин-люкс всего за пару дней. И реально вы можете свой принт реализовать в обоях .
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Ремонт

Сообщение staspavlov777 » 25 дек 2020, 02:27

Мне кажется, что стоит начинать ремонт с облицовки дом и вообще заняться стоит экстерьером, а после уже сделать ремонт и в самом доме. Стоит обязательно сделать себе террасу, тем более специальные доски для этого продаются по нормальной цене на сайте https://wood-bud.com/terrasnaya-doska/ Так что рекомендую все таких сделать террасу, нельзя отказывать себе в такой возможности.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Ремонт

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:52

у нас в виде картины обои, круто смотрится
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 385
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ремонт

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:31

Я вообще ремонтом занимался на карантине самостоятельно, делали детскую своими руками вместе с женой. Со стенами поступили таким образом, что просто купили обои, которые можно красить краской. Самым тяжелым было это выравнять стены, пришлось выбирать лазерный уровень https://www.kuvalda.ru/catalog/4742/ для точных данных.
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