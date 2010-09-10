Ремонт
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Ремонт
Всем доброго дня! Я за советом. Собираюсь дома ремонт делать, и вот какой вопрос - как лучше поступить со стенами в гостиной? Вроде сейчас так много разных материалов есть отделочных.. Что выбрать?
Re: Ремонт
Мы отделали стены с помощью декоративной штукатурки. Выглядит, конечно, очень стильно. Я даже не ожидала, что так красиво получится. Комната преобразилась
Re: Ремонт
Я про декоративную штукатурку читала - это так все сложно, мне показалось. Это если нанимать профессионала, то ладно. А самим делать - вообще не вариант. Так что я бы все-таки предпочла купить красивые обои для дома: https://kd.market/dom-i-dacha/dekor-i-i ... oboi/oboi/ Их же сейчас так много выпускают - на все вкусы. И клеить их легко. Мы вот с мужем сами ремонт сделали, никого не нанимали
Re: Ремонт
Обои хороши тем, что прекрасно маскируют мелкие неровности и дефекты стены. Так что я считаю, что это идеальный вариант. А за модой в ремонте гнаться смысла нет - не угонишься все равно
Re: Ремонт
Да, ремонт не так и просто делать самостоятельно, мы вот недавно до стен дошли, выровняли их и подобрали обои уже. Пересмотрев варианты, решили купить обои через интернет магазин, выбрали там более стильные, которые помогут освежить интерьер
Re: Ремонт
Fillana писал(а):Всем доброго дня! Я за советом. Собираюсь дома ремонт делать, и вот какой вопрос - как лучше поступить со стенами в гостиной? Вроде сейчас так много разных материалов есть отделочных.. Что выбрать?
я бы просто покрасил! так лучше
Re: Ремонт
А не хотите использовать Фотообои ? Это опять тренд в плане дизайна интерьера. Можно тем более сейчас даже сделать их с индивидуальным дизайном. Такте изготавливает фирме Грин-люкс всего за пару дней. И реально вы можете свой принт реализовать в обоях .
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 223
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Ремонт
Мне кажется, что стоит начинать ремонт с облицовки дом и вообще заняться стоит экстерьером, а после уже сделать ремонт и в самом доме. Стоит обязательно сделать себе террасу, тем более специальные доски для этого продаются по нормальной цене на сайте https://wood-bud.com/terrasnaya-doska/ Так что рекомендую все таких сделать террасу, нельзя отказывать себе в такой возможности.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 251
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Ремонт
у нас в виде картины обои, круто смотрится
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 385
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ремонт
Я вообще ремонтом занимался на карантине самостоятельно, делали детскую своими руками вместе с женой. Со стенами поступили таким образом, что просто купили обои, которые можно красить краской. Самым тяжелым было это выравнять стены, пришлось выбирать лазерный уровень https://www.kuvalda.ru/catalog/4742/ для точных данных.
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