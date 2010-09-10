Гражданство другой страны
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Гражданство другой страны
Какие документы нужны, чтобы получить гражданство в другой стране? И сколько времени уходит на это?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Гражданство другой страны
В каждой стране по-разному и тут уже нужно узнавать у специалистов у кого-то это займёт пару лет, а где-то и меньше полугода. Насколько я знаю, то сейчас можно оформить гражданство в Румынии, но документы советую собирать вместе со специалистами. Так это долгий и трудоемкий процесс. От себя советую заглянуть в компанию https://rumunia.com.ua/pasport_rumynii.html специалисты которой помогут это сделать намного быстрее. Мои друзья с ними сотрудничали около года назад и с их помощью получили гражданство, так что решайте, смотрите
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей