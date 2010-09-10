Тумба ресепшн
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Тумба ресепшн
Сколько сейчас стоит заказать тумбу ресепшн?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Тумба ресепшн
Ну вообще их изготавливают на заказ, и цена зависит от дизайна. Я себе в салон заказывала ресепшн у компании «МР», мне он обошёлся в 20 000 руб. Мне понравилась их работа и качество сборки, так что и вам советую заказать именно у них.
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