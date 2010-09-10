Тумба ресепшн

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 253
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Тумба ресепшн

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:02

Сколько сейчас стоит заказать тумбу ресепшн?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Тумба ресепшн

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:48

Ну вообще их изготавливают на заказ, и цена зависит от дизайна. Я себе в салон заказывала ресепшн у компании «МР», мне он обошёлся в 20 000 руб. Мне понравилась их работа и качество сборки, так что и вам советую заказать именно у них.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость