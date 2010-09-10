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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 150 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Тумба ресепшн Цитата Сообщение staspavlov777 » Вчера, 22:36 Здравствуйте, мы недавно покупали на новую локацию прилавки, нам посоветовали посмотреть какие есть предложения у производителя Сarboma. Мы нашли официальный сайт, где посмотрели каталог подробнее . У них не только холодильное оборудование, но есть также и нейтральные закрытые тумбы, которые мы используем как прилавки. Связались с менеджерами для консультации, где подробно все рассказали: по техническим характеристикам, гарантийным обязательствам, о системе скидок для постоянных клиентов и способах доставки. В ассортименте представлены модели с регулируемыми по высоте опорными ножками, а также под заказ вместо опорных ножек могут быть установлены колеса. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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