Тумба ресепшн

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Тумба ресепшн

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2020, 10:02

Сколько сейчас стоит заказать тумбу ресепшн?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Тумба ресепшн

Сообщение Наташа Швец » 24 сен 2020, 13:48

Ну вообще их изготавливают на заказ, и цена зависит от дизайна. Я себе в салон заказывала ресепшн у компании «МР», мне он обошёлся в 20 000 руб. Мне понравилась их работа и качество сборки, так что и вам советую заказать именно у них.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Тумба ресепшн

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 22:36

Здравствуйте, мы недавно покупали на новую локацию прилавки, нам посоветовали посмотреть какие есть предложения у производителя Сarboma. Мы нашли официальный сайт, где посмотрели каталог подробнее. У них не только холодильное оборудование, но есть также и нейтральные закрытые тумбы, которые мы используем как прилавки. Связались с менеджерами для консультации, где подробно все рассказали: по техническим характеристикам, гарантийным обязательствам, о системе скидок для постоянных клиентов и способах доставки. В ассортименте представлены модели с регулируемыми по высоте опорными ножками, а также под заказ вместо опорных ножек могут быть установлены колеса.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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