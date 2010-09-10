Гинеколог в Питере

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Гинеколог в Питере

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:44

Посоветуйте, пожалуйста, хорошего гинеколога в Питере.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 253
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Гинеколог в Питере

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:47

Я конечно по всем не ходил)))), но моя жена ходит к гинекологам в клинику "Альтермед" которая находится в Невском районе. Там работают гинекологи высокой квалификации с профессиональным стажем от 10 лет. Так же там современное оборудование для точной диагностики заболеваний даже на ранних стадиях. Вот переходите на сайт https://www.altermed.ru/gynecology/gynecology-nevskiy-rayon/ и записывайтесь...
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