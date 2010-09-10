Займ на длительное время

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Займ на длительное время

Сообщение Наташа Швец » 25 сен 2020, 10:40

Где можно взять займ под адекватный процент и надолго?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Займ на длительное время

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 сен 2020, 15:12

Надолго это насколько? Просто на пару лет вам точно никто не даст. Но вот на несколько месяцев реально. Можешь заглянуть на сайт Банкирос, где можно взять займ на долгий срок от различных МФО. Условия везде разные, как и процентная ставка. В общем смотри и выбирай.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Займ на длительное время

Сообщение Mukoll » Сегодня, 12:01

Наташа Швец писал(а):Где можно взять займ под адекватный процент и надолго?

Можете попробовать рассмотреть такой вариант https://vsemkredity.online/mfo/moneyman/ , эта организация просто оптимальная сразу по нескольким показателям. Мне сразу понравились их условия, потому и начал сотрудничать. Просто постарайтесь все вовремя возвращать и будет вам счастье, так сказать. Удачи ;)
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