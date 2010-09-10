Займ на длительное время
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 267
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Займ на длительное время
Где можно взять займ под адекватный процент и надолго?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 398
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Займ на длительное время
Надолго это насколько? Просто на пару лет вам точно никто не даст. Но вот на несколько месяцев реально. Можешь заглянуть на сайт Банкирос, где можно взять займ на долгий срок от различных МФО. Условия везде разные, как и процентная ставка. В общем смотри и выбирай.
Re: Займ на длительное время
Наташа Швец писал(а):Где можно взять займ под адекватный процент и надолго?
Можете попробовать рассмотреть такой вариант https://vsemkredity.online/mfo/moneyman/ , эта организация просто оптимальная сразу по нескольким показателям. Мне сразу понравились их условия, потому и начал сотрудничать. Просто постарайтесь все вовремя возвращать и будет вам счастье, так сказать. Удачи
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 398
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Займ на длительное время
Да займов сейчас много в принципе, там уже нужно смотреть по процентной ставке, чтобы сильно не переплачивать. Можете тут https://profin.kz/zaym/ посмотреть список всех организаций, которые предоставляют услуги займов, и выбрать для себя оптимальную.
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