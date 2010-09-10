Избавление от бородавок

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Избавление от бородавок

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 сен 2020, 15:24

Как избавиться от бородавок? Эта проблема мешает моей личной жизни. Посоветуйте проверенные способы лечения.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Избавление от бородавок

Сообщение Наташа Швец » 13 минут назад

Для начала вам нужно пройти обследование у дерматолога, чтобы узнать причину их появления. Я советую вам обратить внимание на удаление лазером. Это быстрый и эффективный способ удаления образований раз и навсегда. Бородавка удаляться с корнем и не будет вас больше тревожить. Мне когда-то удаляли лазером родинку на лице в клинике Beaty Lab. Знаю, что у них есть еще удаление бородавок, шрамов и папиллом, на сайте https://kosmetiksiti.com/uslugi/udalenie-novoobrazovanij/udalenie-borodavok-krasnodar/ есть детальная информация об этом. От родинки не осталось следов, кожа чистая. Запишитесь на консультацию по телефону +79181983070, у них профессиональный подход, стерильность инструментов и хороший результат, это те качества, которые я ценю.
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