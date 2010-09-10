Шуба в подарок жене

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Шуба в подарок жене

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 сен 2020, 18:09

У жены скоро день рождения. Она давно мне говорила, что хочет себе шубу. Есть тут те, кто в них разбирается? Как выбрать ей шубу и где ее лучше купить?
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