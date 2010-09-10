Шуба в подарок жене
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Шуба в подарок жене
У жены скоро день рождения. Она давно мне говорила, что хочет себе шубу. Есть тут те, кто в них разбирается? Как выбрать ей шубу и где ее лучше купить?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Шуба в подарок жене
А я мужа просила, просила, а он никак не понимал мои намеки. Поэтому пришлось брать инициативу в свои руки и самой себе заказывать тут https://zakazshub.ru/shuba-poperechka/ шубу. В магазине этом большой выбор и цены реально крутые, вы можете жене смело там заказать шубу на подарок. Ребята шьют шубы больших размеров, ноь даже если не угадаете с размером, то там есть возможность обменять.
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