Йога
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Йога
Я раньше пробовала заниматься йогой, но в один момент поняла, что это не моё. А недавно услышала о таком направлении, как флай-йога. На такие занятия ходит моя знакомая, она и пригласила меня на тренировку в https://junglegym.com.ua/classes/fly-yoga/ я в полном восторге!
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя