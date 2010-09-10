Йога

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Йога

Сообщение parma » Вчера, 15:32

Я раньше пробовала заниматься йогой, но в один момент поняла, что это не моё. А недавно услышала о таком направлении, как флай-йога. На такие занятия ходит моя знакомая, она и пригласила меня на тренировку в https://junglegym.com.ua/classes/fly-yoga/ я в полном восторге!
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