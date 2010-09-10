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parma Гость RZN.info Сообщения: 67 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Йога Цитата Сообщение parma » Вчера, 15:32 Я раньше пробовала заниматься йогой, но в один момент поняла, что это не моё. А недавно услышала о таком направлении, как флай-йога. На такие занятия ходит моя знакомая, она и пригласила меня на тренировку в https://junglegym.com.ua/classes/fly-yoga/ я в полном восторге! Вернуться к началу

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