Нужно изготовление шестерен
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Нужно изготовление шестерен
Подскажите где найти профессиональное изготовление шестерен и на какую стоимость рассчитывать. Погуглил, практически нигде цена не указывается, т.е. только после обсуждения ТЗ. Можете подсказать во сколько вам обошлось?
Токарные работы нужны в Челябинске.
Токарные работы нужны в Челябинске.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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