Нужно изготовление шестерен

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Нужно изготовление шестерен

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 04:23

Подскажите где найти профессиональное изготовление шестерен и на какую стоимость рассчитывать. Погуглил, практически нигде цена не указывается, т.е. только после обсуждения ТЗ. Можете подсказать во сколько вам обошлось?
Токарные работы нужны в Челябинске.
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