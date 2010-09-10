Выбирать участок для строительства дома
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Выбирать участок для строительства дома
Как нужно выбирать участок для строительства дома?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Выбирать участок для строительства дома
Вы можете визуально посмотреть что бы он был более или менее ровным, а для углубленного исследования советую вам обратится в компанию "ГеоЗемСервис". Вот переходите на их сайт https://geozemservis.com/geodezicheskie ... -uchastka/ и читайте чем они занимаются. Так же там есть номера, можно позвонить и проконсультироваться.
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