Выбирать участок для строительства дома

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Выбирать участок для строительства дома

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:06

Как нужно выбирать участок для строительства дома?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Выбирать участок для строительства дома

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 11:40

Вы можете визуально посмотреть что бы он был более или менее ровным, а для углубленного исследования советую вам обратится в компанию "ГеоЗемСервис". Вот переходите на их сайт https://geozemservis.com/geodezicheskie ... -uchastka/ и читайте чем они занимаются. Так же там есть номера, можно позвонить и проконсультироваться.
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