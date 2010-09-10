Монтаж полипропиленовых труб
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Монтаж полипропиленовых труб
Нужны услуги, указанные в названии топика. Кого можете посоветовать в Москве? Конкретно нужна комплексная разводка труб водоснабжения в квартире с одним с/у, бюджет 7 тыс. руб. Компании, судя по прайсам на сайтах типа https://uytmaster.ru/top/santech/montaz ... novyx-trub берут в районе 6-9 тыс. руб. Сколько за такую работу возьмёт мастер-частник?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей