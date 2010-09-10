Монтаж полипропиленовых труб

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Монтаж полипропиленовых труб

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:53

Нужны услуги, указанные в названии топика. Кого можете посоветовать в Москве? Конкретно нужна комплексная разводка труб водоснабжения в квартире с одним с/у, бюджет 7 тыс. руб. Компании, судя по прайсам на сайтах типа https://uytmaster.ru/top/santech/montaz ... novyx-trub берут в районе 6-9 тыс. руб. Сколько за такую работу возьмёт мастер-частник?
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