Как следить за грузом
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Как следить за грузом
Мы занимаемся перевозкой дорогостоящих грузов, вот только иногда случаются такие ситуации, что груз может задержаться на день, не знаю в чем причина, отследить я это не могу. Возможно водитель съезжает с пути по своим делам. Вот как бы это проконтролировать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Как следить за грузом
Ну конечно если Ваша организация занимается перевозкой дорогостоящих грузов, то водителей просто необходимо контролировать я считаю. И в этом Вам помогут системы слежения GPS.AZ, другими словами GPS monitoring. Это онлайн системы слежения, которые помогут найти ответ на вопрос, где же на текущий момент времени находится объект. Кроме этого, можно контролировать с какой скоростью двигается объект, даже топливо есть возможность контролировать.
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