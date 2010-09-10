Как следить за грузом

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Как следить за грузом

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 15:59

Мы занимаемся перевозкой дорогостоящих грузов, вот только иногда случаются такие ситуации, что груз может задержаться на день, не знаю в чем причина, отследить я это не могу. Возможно водитель съезжает с пути по своим делам. Вот как бы это проконтролировать?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Как следить за грузом

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 16:06

Ну конечно если Ваша организация занимается перевозкой дорогостоящих грузов, то водителей просто необходимо контролировать я считаю. И в этом Вам помогут системы слежения GPS.AZ, другими словами GPS monitoring. Это онлайн системы слежения, которые помогут найти ответ на вопрос, где же на текущий момент времени находится объект. Кроме этого, можно контролировать с какой скоростью двигается объект, даже топливо есть возможность контролировать.
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