Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 15:59

Мы занимаемся перевозкой дорогостоящих грузов, вот только иногда случаются такие ситуации, что груз может задержаться на день, не знаю в чем причина, отследить я это не могу. Возможно водитель съезжает с пути по своим делам. Вот как бы это проконтролировать?