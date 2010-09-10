Продать срочно автомобиль
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Продать срочно автомобиль
Нужно срочно продать Mercedes-Benz Vito 116 4 Matik 2012, пробег 300 тысяч. На какую цену можно рассчитывать у скупщиков и кого можете посоветовать в Краснодаре? Предложения выкупа авто от частных лиц имеет смысл рассматривать, или большая вероятность попасть на развод? Продать нужно вторника 6-го октября.
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