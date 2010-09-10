Тинькофф

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Тинькофф

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:19

Друзья, как связаться с оператором Тинькофф? Просто поменял телефон и все данные удалились, а я теперь не могу нормально интернет настроить, да и так есть ещё пару вопросов.
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