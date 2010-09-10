Сообщение Алексей Кобзарь » 30 сен 2020, 10:19

Друзья, как связаться с оператором Тинькофф? Просто поменял телефон и все данные удалились, а я теперь не могу нормально интернет настроить, да и так есть ещё пару вопросов.