Тинькофф
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Тинькофф
Друзья, как связаться с оператором Тинькофф? Просто поменял телефон и все данные удалились, а я теперь не могу нормально интернет настроить, да и так есть ещё пару вопросов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Тинькофф
У меня тоже подобная ситуация была, самостоятельно пыталась что-то там вводить в итоге ещё хуже сделала. Нашла сайт, где описано как связаться с оператором tinkoff mobile , в итоге я этими советами и воспользовалась. Загляните, там подробно все описано, думаю без проблем в скором времени свяжитесь со специалистом.
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