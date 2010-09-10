Тинькофф

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Тинькофф

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 сен 2020, 10:19

Друзья, как связаться с оператором Тинькофф? Просто поменял телефон и все данные удалились, а я теперь не могу нормально интернет настроить, да и так есть ещё пару вопросов.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Тинькофф

Сообщение Наташа Швец » 30 сен 2020, 15:13

У меня тоже подобная ситуация была, самостоятельно пыталась что-то там вводить в итоге ещё хуже сделала. Нашла сайт, где описано как связаться с оператором tinkoff mobile , в итоге я этими советами и воспользовалась. Загляните, там подробно все описано, думаю без проблем в скором времени свяжитесь со специалистом.
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