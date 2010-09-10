Ремонт железнодорожной дороги

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Ремонт железнодорожной дороги

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 16:48

Прошу вашего совета. Подскажите, кто занимается экспертизой железных дорог? Пора бы поменять пути, так как уже износились за столько лет.
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