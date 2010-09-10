Ремонт железнодорожной дороги
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Ремонт железнодорожной дороги
Прошу вашего совета. Подскажите, кто занимается экспертизой железных дорог? Пора бы поменять пути, так как уже износились за столько лет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ремонт железнодорожной дороги
Обратился полгода назад тоже с таким вопросом, никогда не доверял неизвестным конторам, но решил проверить одну бюджетную организацию - http://xn--b1aef3b.xn--p1ai/ Экспертиза железных дорог их специализация. Компания умеет работать с клиентами, помогла определиться с многими моими вопросами. Поставленные задачи были сделаны качественно и по приемлемой цене, экспертиза была проведена за 15 дней. Меня устраивает все о чем говорит наша очередная сделка.
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