Строительная экспертиза

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Строительная экспертиза

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:11

Нашли в продаже загородный дом по приемлемой цене, скажите, а можно заказать экспертизу, пока его не приобрели, чтобы узнать, он пригодный к проживанию?
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