Строительная экспертиза
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Строительная экспертиза
Нашли в продаже загородный дом по приемлемой цене, скажите, а можно заказать экспертизу, пока его не приобрели, чтобы узнать, он пригодный к проживанию?
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