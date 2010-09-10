Строительная экспертиза
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Строительная экспертиза
Нашли в продаже загородный дом по приемлемой цене, скажите, а можно заказать экспертизу, пока его не приобрели, чтобы узнать, он пригодный к проживанию?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Строительная экспертиза
Такая возможность есть, если владельцы не будут против. Даже если там ничего опасного не обнаружат, вы уже будете знать, с чего именно необходимо начинать ремонт или перепланировку. По сути, это вам нужна строительная техническая экспертиза
, которую могут провести специалисты с компании Эксперт Строй-Инжиниринг. Служба имеет все необходимые разрешения и действует в рамках законодательства. Можете с ними связаться по телефону (495) 960-63-09 для консультации или оформления заявки на исследования.
, которую могут провести специалисты с компании Эксперт Строй-Инжиниринг. Служба имеет все необходимые разрешения и действует в рамках законодательства. Можете с ними связаться по телефону (495) 960-63-09 для консультации или оформления заявки на исследования.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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