Выбор парфюма

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Выбор парфюма

Сообщение Алексей Кобзарь » 02 окт 2020, 10:38

Посоветуйте приятный аромат на подарок милой девушке. Не могу определиться с выбором парфюма)
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Выбор парфюма

Сообщение Наташа Швец » 44 минуты назад

Выбор парфюма, это деликатная тема, здесь стоит всегда учитывать интерес того, кому выбираешь подарок. Я часто на праздники родных балую такими презентами, во-первых парфюм всегда нужен и естественно это самый распространенный подарок. У меня есть проверенный магазин и запах butik-aromata.ru/byredo-bal-d-afrique.html который покоряет каждого. Аромат стойкий и после себя оставляет безумный шлейф. Советую и вам посмотреть)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей