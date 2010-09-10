Выбор парфюма
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 285
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Выбор парфюма
Посоветуйте приятный аромат на подарок милой девушке. Не могу определиться с выбором парфюма)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Выбор парфюма
Выбор парфюма, это деликатная тема, здесь стоит всегда учитывать интерес того, кому выбираешь подарок. Я часто на праздники родных балую такими презентами, во-первых парфюм всегда нужен и естественно это самый распространенный подарок. У меня есть проверенный магазин и запах butik-aromata.ru/byredo-bal-d-afrique.html который покоряет каждого. Аромат стойкий и после себя оставляет безумный шлейф. Советую и вам посмотреть)
Re: Выбор парфюма
Возьму на заметку.
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