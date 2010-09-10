Заказать суши

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Заказать суши

Сообщение Алексей Кобзарь » 02 окт 2020, 11:50

Я вот обожаю суши, только как-то в последнее время не знаю где бы заказать. Подскажите парочку вариантов.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Заказать суши

Сообщение Яно4ка » Вчера, 18:57

Мы с друзьями часто заказываем суши или ролы по выходным. Как вариант, можете заказать суши бишкек на сервисе EDA.KG. У них есть перечень ресторанов с которыми сотрудничает компания и предоставляет возможность оформить быструю доставку. Позвони по номеру +996 (708) 000-312, где выслушают твои пожелания и ребята курьеры оперативно доставят твою еду в любую точку города.
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