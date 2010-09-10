Заказать суши
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Заказать суши
Я вот обожаю суши, только как-то в последнее время не знаю где бы заказать. Подскажите парочку вариантов.
Re: Заказать суши
Мы с друзьями часто заказываем суши или ролы по выходным. Как вариант, можете заказать суши бишкек на сервисе EDA.KG. У них есть перечень ресторанов с которыми сотрудничает компания и предоставляет возможность оформить быструю доставку. Позвони по номеру +996 (708) 000-312, где выслушают твои пожелания и ребята курьеры оперативно доставят твою еду в любую точку города.
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