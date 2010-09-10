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parma Гость RZN.info Сообщения: 70 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Безопасность для дома Цитата Сообщение parma » Сегодня, 12:30 Я считаю, что безопасность вашего жилья превыше всего. Дом должен быть вашей крепостью и там ни в коем случае не должно быть страшно, даже если у вас и не очень спокойный район. Тем более что сейчас такое многообразие систем безопасности, что защитить можно что угодно и как угодно. Мы себе все необходимое купили в этом магазине https://bezpeka.club/ru/product/dahua-dh-xvr5108c-x/ . У них огромный выбор различных необходимых приборов. Вернуться к началу

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