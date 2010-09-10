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Компания “GreenPower” более 20 лет занимает одно из лидирующих мест на рынке по продаже и производству оборудования для углевыжигательной промышленности и переработки отходов. Компания выпускает оборудование экспертного класса для всех технологических этапов изготовления древесного и активированного угля. Новой перспективной отраслью нашего конструкторского отдела является реализация СВЧ-печей для сушки древесины и прочего сырья. Главными критериями нашей фирмы являются повышенные требования к качеству и экологичности выпускаемой продукции. Оборудование “GreenPower” имеет все необходимые сертификаты и выполнено в соответствии с требуемыми технологическими стандартами.- Углевыжигательные печи;- СВЧ-печи;- Оборудование для брикетирования угля;- Оборудование для производства активированного угля;- Оборудование для переработки отходов;- Оборудование для газоочистки.Болгария, г. Пловдив, бул. Болгария 4, офис 2тел.: +38 095 250 63 45тел.: +38 050 98 80 478