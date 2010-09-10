Оборудование для углевыжигательной промышленности
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Оборудование для углевыжигательной промышленности
Компания “GreenPower” более 20 лет занимает одно из лидирующих мест на рынке по продаже и производству оборудования для углевыжигательной промышленности и переработки отходов. Компания выпускает оборудование экспертного класса для всех технологических этапов изготовления древесного и активированного угля. Новой перспективной отраслью нашего конструкторского отдела является реализация СВЧ-печей для сушки древесины и прочего сырья. Главными критериями нашей фирмы являются повышенные требования к качеству и экологичности выпускаемой продукции. Оборудование “GreenPower” имеет все необходимые сертификаты и выполнено в соответствии с требуемыми технологическими стандартами.
Основные направления компании:
- Углевыжигательные печи;
- СВЧ-печи;
- Оборудование для брикетирования угля;
- Оборудование для производства активированного угля;
- Оборудование для переработки отходов;
- Оборудование для газоочистки.
Контактная информация:
https://greenpower.equipment/ru/
Болгария, г. Пловдив, бул. Болгария 4, офис 2
тел.: +38 095 250 63 45
тел.: +38 050 98 80 478
Основные направления компании:
- Углевыжигательные печи;
- СВЧ-печи;
- Оборудование для брикетирования угля;
- Оборудование для производства активированного угля;
- Оборудование для переработки отходов;
- Оборудование для газоочистки.
Контактная информация:
https://greenpower.equipment/ru/
Болгария, г. Пловдив, бул. Болгария 4, офис 2
тел.: +38 095 250 63 45
тел.: +38 050 98 80 478
1 сообщение • Страница 1 из 1
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