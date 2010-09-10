Поддержка сайта
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Поддержка сайта
Приветствую, вас. Мне нужна помощь настоящих профессионалов, чтобы можно было воспользоваться услугами компании, которая предлагает поддержку и обслуживания сайта. Прошу отписаться и помочь советами, как быть?
Re: Поддержка сайта
zevc писал(а):Приветствую, вас. Мне нужна помощь настоящих профессионалов, чтобы можно было воспользоваться услугами компании, которая предлагает поддержку и обслуживания сайта. Прошу отписаться и помочь советами, как быть?
Добрый день. Я сама вела поиски в интернете компаний, которые готовы порадовать демократичными ценами и широким спектром услуг каждого клиента. Обязательно вам стоит прямо сейчас заглянуть сюда https://help2site.ru/services/podderzhk ... nie-sajta/ чтобы узнать как можно больше информации о том, сколько будет стоить поддержка и обслуживание сайта. Не стесняйтесь консультироваться, получите ответы на интересующие вопросы максимально сжатые сроки. Так, что выбор в любом случае только за вами и советую сделать его как можно скорее, чтобы можно было запустить сайт в работу.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей