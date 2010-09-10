Поддержка сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Поддержка сайта

Сообщение zevc » Сегодня, 13:29

Приветствую, вас. Мне нужна помощь настоящих профессионалов, чтобы можно было воспользоваться услугами компании, которая предлагает поддержку и обслуживания сайта. Прошу отписаться и помочь советами, как быть?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Поддержка сайта

Сообщение klonik » Сегодня, 15:07

zevc писал(а):Приветствую, вас. Мне нужна помощь настоящих профессионалов, чтобы можно было воспользоваться услугами компании, которая предлагает поддержку и обслуживания сайта. Прошу отписаться и помочь советами, как быть?

Добрый день. Я сама вела поиски в интернете компаний, которые готовы порадовать демократичными ценами и широким спектром услуг каждого клиента. Обязательно вам стоит прямо сейчас заглянуть сюда https://help2site.ru/services/podderzhk ... nie-sajta/ чтобы узнать как можно больше информации о том, сколько будет стоить поддержка и обслуживание сайта. Не стесняйтесь консультироваться, получите ответы на интересующие вопросы максимально сжатые сроки. Так, что выбор в любом случае только за вами и советую сделать его как можно скорее, чтобы можно было запустить сайт в работу.
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