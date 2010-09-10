Автосервис в San Diego

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Автосервис в San Diego

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 13:48

Сейчас нахожусь в San Diego, и мне нужно отвести машину в автосервис. Минус того что я не знаю языка и вот думаю как мне найти ближайший сервис.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Автосервис в San Diego

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:49

Есть сайт на котором ты найдешь любой автосервис США называется он bazar.club. Удобно что там предоставлена карта с метками и так легче и быстрее найти нужный для себя сервис. А на счес языка есть голосовые переводчики.
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