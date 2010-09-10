Куплю валенки, недорого

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Куплю валенки, недорого

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:50

Добрый день,хотела бы валенки купить что бы тепло было в ноги. А то на охоту с мужем постоянно катаюсь и мерзну.Где их можно купить?
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