Куплю валенки, недорого

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Куплю валенки, недорого

Сообщение Наташа Швец » 06 окт 2020, 10:50

Добрый день,хотела бы валенки купить что бы тепло было в ноги. А то на охоту с мужем постоянно катаюсь и мерзну.Где их можно купить?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Куплю валенки, недорого

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 окт 2020, 09:40

Здравствуйте, человеку должно быть тепло в ноги особенно в зимнюю холодную пору .Я покупал себе валенки в специальном магазине Мосторг, где самый широкий выбор такой обуви. у них есть и одежда и товары для рыбалки, рабочая обувь, в общем все что б было вам проводить время с комфортом. Ты можешь купить валенки
и быть уверенна что не замерзнешь и ноги будут сухими . Я и маме своей купил, так как она в деревне живет, часто жаловалась что ноги крутит, теперь все в порядке)
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Куплю валенки, недорого

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:24

спасибо вам большое, заказала там валенки и теперь мои ножки в тепле и не промокают могу спокойно с ребенком гулять во время слякоти.
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