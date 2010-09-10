Куплю валенки, недорого
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 173
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Куплю валенки, недорого
Добрый день,хотела бы валенки купить что бы тепло было в ноги. А то на охоту с мужем постоянно катаюсь и мерзну.Где их можно купить?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Куплю валенки, недорого
Здравствуйте, человеку должно быть тепло в ноги особенно в зимнюю холодную пору .Я покупал себе валенки в специальном магазине Мосторг, где самый широкий выбор такой обуви. у них есть и одежда и товары для рыбалки, рабочая обувь, в общем все что б было вам проводить время с комфортом. Ты можешь купить валенки
и быть уверенна что не замерзнешь и ноги будут сухими . Я и маме своей купил, так как она в деревне живет, часто жаловалась что ноги крутит, теперь все в порядке)
и быть уверенна что не замерзнешь и ноги будут сухими . Я и маме своей купил, так как она в деревне живет, часто жаловалась что ноги крутит, теперь все в порядке)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 173
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Куплю валенки, недорого
спасибо вам большое, заказала там валенки и теперь мои ножки в тепле и не промокают могу спокойно с ребенком гулять во время слякоти.
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