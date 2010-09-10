Азарт

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Азарт

Сообщение Venik » Сегодня, 11:40

Уже пару месяцев я присматриваюсь к разным букмекерским конторам. И есть желание рискнуть и сорвать куш. Но какую БК выбрать так и не определился. Подскажите проверенную?
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Азарт

Сообщение Lionel » Сегодня, 11:50

Я считаю что Вам нужно начать с просмотра спортивных событий и чтения различных прогнозов. Тогда Вы приобретете хоть какой-то опыт. После уж начнете делать ставки. Ведь согласитесь нужно хоть мало мальски разбираться в этом. Я вот долго присматривался что да как и удачно начал делать ставки только с прошлого года. Нравится на данный момент букмекерская контора 1Хbet https://1xbets1xbet.ru/ Пока я только в плюсе.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Азарт

Сообщение Venik » Сегодня, 12:18

Я вообще конечно в этом деле новичок, читал отзывы про разные БК, но честно сказать так и не пришел к мнению в какой конторе регистрироваться. Спасибо что подсказали.
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