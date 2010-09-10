Нужен совет на счет казино
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Нужен совет на счет казино
Девочки, хочу посоветоваться - можно ли доверять казино? А то очень хочется попробовать приумножить свои скромные сбережения, вот и думаю - а не сыграть ли? Что можете посоветовать - как лучше казино выбирать?
Re: Нужен совет на счет казино
Я не очень доверяю казино. Реально ли там выиграть? Просто из моих знакомых никто и никогда не выигрывал, вот и сомневаюсь. Хотя сама не пробовала даже никогда
Re: Нужен совет на счет казино
Так подождите! Ваши знакомые как и вы вообще не играют или играют, но не выигрывают? А то получается как в анекдоте:
Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога:
- Господи, помоги мне выиграть в лотерею!
Прошел месяц, второй… Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться:
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Ведь другие выигрывают. Что тебе стоит?!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога:
- Господи, помоги мне выиграть в лотерею!
Прошел месяц, второй… Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться:
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Ведь другие выигрывают. Что тебе стоит?!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
Re: Нужен совет на счет казино
У меня муж в казино играет и частенько выигрывает. Я сперва переживала, но потом убедилась что он голову не теряет и слишком много не ставит. Вот и успокоилась. Зато когда выигрывает, то обычно подарок мне какой-то хороший покупает или в ресторан ужинать ведет. Так что почему бы и не попробовать? Кстати сказать, советую обратить внимание на бонус в Вавада октябрь 2020
Re: Нужен совет на счет казино
Fillana писал(а):Так подождите! Ваши знакомые как и вы вообще не играют или играют, но не выигрывают? А то получается как в анекдоте:
Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога:
- Господи, помоги мне выиграть в лотерею!
Прошел месяц, второй… Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться:
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Ведь другие выигрывают. Что тебе стоит?!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
Ха-ха! В точку! Мне кажется, что почти все, кто утверждает, что казино это сплошной обман, просто сами никогда не пробовала там играть - вот и все!
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