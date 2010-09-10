Нужен совет на счет казино

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Нужен совет на счет казино

Сообщение Fillana » Сегодня, 12:41

Девочки, хочу посоветоваться - можно ли доверять казино? А то очень хочется попробовать приумножить свои скромные сбережения, вот и думаю - а не сыграть ли? Что можете посоветовать - как лучше казино выбирать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Нужен совет на счет казино

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 13:11

Я не очень доверяю казино. Реально ли там выиграть? Просто из моих знакомых никто и никогда не выигрывал, вот и сомневаюсь. Хотя сама не пробовала даже никогда
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Нужен совет на счет казино

Сообщение Fillana » Сегодня, 13:44

Так подождите! Ваши знакомые как и вы вообще не играют или играют, но не выигрывают? А то получается как в анекдоте:

Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога:
- Господи, помоги мне выиграть в лотерею!
Прошел месяц, второй… Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться:
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Ведь другие выигрывают. Что тебе стоит?!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Нужен совет на счет казино

Сообщение Пантерка » Сегодня, 14:17

У меня муж в казино играет и частенько выигрывает. Я сперва переживала, но потом убедилась что он голову не теряет и слишком много не ставит. Вот и успокоилась. Зато когда выигрывает, то обычно подарок мне какой-то хороший покупает или в ресторан ужинать ведет. Так что почему бы и не попробовать? Кстати сказать, советую обратить внимание на бонус в Вавада октябрь 2020
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Нужен совет на счет казино

Сообщение Holly » Сегодня, 15:10

Fillana писал(а):Так подождите! Ваши знакомые как и вы вообще не играют или играют, но не выигрывают? А то получается как в анекдоте:

Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога:
- Господи, помоги мне выиграть в лотерею!
Прошел месяц, второй… Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться:
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Ведь другие выигрывают. Что тебе стоит?!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!

Ха-ха! В точку! Мне кажется, что почти все, кто утверждает, что казино это сплошной обман, просто сами никогда не пробовала там играть - вот и все!
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