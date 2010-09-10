Сообщение Fillana » 08 окт 2020, 13:44

Так подождите! Ваши знакомые как и вы вообще не играют или играют, но не выигрывают? А то получается как в анекдоте:



Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога:

- Господи, помоги мне выиграть в лотерею!

Прошел месяц, второй… Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться:

- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Ведь другие выигрывают. Что тебе стоит?!

Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:

- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!