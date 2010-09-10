Нужно продать авто, вопросы

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Нужно продать авто, вопросы

Сообщение Buneyaz » Вчера, 07:19

Как правильно продавать автомобиль? Какие методы самые эффективные, какие сразу обходить стороной? Срочный выкуп можно не предлагать.
Если продавать через интернет, какие площадки кроме автофорумов типа Дрома, Авто.ру и т.п. существуют? Через "Рудос доска бесплатных объявлений" пробовали продать? Или если продавали через другую доску, укажите её название. Продать нужно до конца этого года, т.е. время еще есть. Авто в хорошем состоянии.
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