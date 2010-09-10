Нужно продать авто, вопросы
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Нужно продать авто, вопросы
Как правильно продавать автомобиль? Какие методы самые эффективные, какие сразу обходить стороной? Срочный выкуп можно не предлагать.
Если продавать через интернет, какие площадки кроме автофорумов типа Дрома, Авто.ру и т.п. существуют? Через "Рудос доска бесплатных объявлений" пробовали продать? Или если продавали через другую доску, укажите её название. Продать нужно до конца этого года, т.е. время еще есть. Авто в хорошем состоянии.
Если продавать через интернет, какие площадки кроме автофорумов типа Дрома, Авто.ру и т.п. существуют? Через "Рудос доска бесплатных объявлений" пробовали продать? Или если продавали через другую доску, укажите её название. Продать нужно до конца этого года, т.е. время еще есть. Авто в хорошем состоянии.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя