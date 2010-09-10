Как проходит отправка срочных посылок?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Как проходит отправка срочных посылок?

Сообщение Mukoll » Вчера, 12:58

Приветствую, господа. Смотрите, ситуация такая: мне нужно довольно таки быстро отпаришь посылку из Москвы в Волгоград. Желательно, что бы она уже на следующий день была в месте назначения. Так понимаю, что обращаться следует в компании, вроде https://aviaposylka.ru/srochnaya-dostavka-posylok.html , верно? Буду рад вашим советам по этому поводу :)
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