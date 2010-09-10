Как проходит отправка срочных посылок?
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Как проходит отправка срочных посылок?
Приветствую, господа. Смотрите, ситуация такая: мне нужно довольно таки быстро отпаришь посылку из Москвы в Волгоград. Желательно, что бы она уже на следующий день была в месте назначения. Так понимаю, что обращаться следует в компании, вроде https://aviaposylka.ru/srochnaya-dostavka-posylok.html , верно? Буду рад вашим советам по этому поводу
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