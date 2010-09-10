Курсы ламинирования бровей в Перми

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Курсы ламинирования бровей в Перми

Сообщение Изаура » Сегодня, 08:11

Девочки, посоветуйте пожалуйста нормальную школу визажа, в которой можно будет пройти курсу ламинирования бровей в Перми? А то через поисковик что-то подобрать, просто не реально.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Курсы ламинирования бровей в Перми

Сообщение Буцефалия » 34 минуты назад

Изаура писал(а):Девочки, посоветуйте пожалуйста нормальную школу визажа, в которой можно будет пройти курсу ламинирования бровей в Перми? А то через поисковик что-то подобрать, просто не реально.


Там просто не такой уж и большой выбор хороших школ моды и стиля, по этому с выбором сложно. У меня сестра например записывалась к ним на курсы ламинирования бровей https://perm.ecolespb.ru/makeup-school/laminirovanie-brovei+ . У них и обучение стоит недорого, и в тоже время в данный момент есть место в одной из групп. Так что обязательно ознакомьтесь.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя