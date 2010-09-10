Курсы ламинирования бровей в Перми
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Курсы ламинирования бровей в Перми
Девочки, посоветуйте пожалуйста нормальную школу визажа, в которой можно будет пройти курсу ламинирования бровей в Перми? А то через поисковик что-то подобрать, просто не реально.
Re: Курсы ламинирования бровей в Перми
Изаура писал(а):Девочки, посоветуйте пожалуйста нормальную школу визажа, в которой можно будет пройти курсу ламинирования бровей в Перми? А то через поисковик что-то подобрать, просто не реально.
Там просто не такой уж и большой выбор хороших школ моды и стиля, по этому с выбором сложно. У меня сестра например записывалась к ним на курсы ламинирования бровей https://perm.ecolespb.ru/makeup-school/laminirovanie-brovei+ . У них и обучение стоит недорого, и в тоже время в данный момент есть место в одной из групп. Так что обязательно ознакомьтесь.
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