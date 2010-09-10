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Медали
Приветствую, вас. Я не так давно сравнивала условия сотрудничества и цены, которыми готовы порадовать разные интернет магазины фалеристики. Пришла к выводу, что обязательно нужно ознакомиться с отзывами о работе площадок, а потом только остановиться на какой-то одной и начать покупки совершать напрямую. Поиски привели меня сюда https://voensovmag.ru/catalog/novye-tov ... akhim-sssr и, как, оказалось, всегда есть возможность найти выгодный вариант с финансовой точки зрения, чтобы платить в итоге гораздо меньше, и как можно чаще пополнять свою коллекцию с наградами. А вы как считаете, стоит ли оформлять заказ именно на этом сайте? Или лучше дальше продолжить вести свои поиски и сравнительные характеристики?
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