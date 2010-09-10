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klonik Гость RZN.info Сообщения: 81 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:20 Здравствуйте. Если честно, то не думала, что так сложно будет остановиться на предложении о сотрудничестве с какой-то одной компанией, чтобы можно было выбрать и купить медали, ордена и знаки с доставкой по стране. Поиски привели сюда https://mir-faleristiki.ru/catalog/stal ... obedy.html и оказалось, что можно проконсультироваться менеджером в случае возникновения вопросов, а потом только выбрать удобный способ оплаты и доставки. А вы как считаете, стоит ли покупки совершать именно на этом сайте? Либо же продолжить дальше вести свои сравнительные характеристики и поиски онлайн? Вернуться к началу

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