Медали
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Медали
Здравствуйте. Если честно, то не думала, что так сложно будет остановиться на предложении о сотрудничестве с какой-то одной компанией, чтобы можно было выбрать и купить медали, ордена и знаки с доставкой по стране. Поиски привели сюда https://mir-faleristiki.ru/catalog/stal ... obedy.html и оказалось, что можно проконсультироваться менеджером в случае возникновения вопросов, а потом только выбрать удобный способ оплаты и доставки. А вы как считаете, стоит ли покупки совершать именно на этом сайте? Либо же продолжить дальше вести свои сравнительные характеристики и поиски онлайн?
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