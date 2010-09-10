БОС-терапия СДВГ, эпилепсии и аутизма

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polpol
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

БОС-терапия СДВГ, эпилепсии и аутизма

Сообщение polpol » Вчера, 20:39

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BIO-FEED-BACK или БОС терапия является ультрасовременным методом лечения с использованием биологической обратной связи. БОС терапия получила распостранение благодаря тому, что совершенствовались технологии компьютерного анализа, которые позволяют сделать «видимыми» физиологические процессы, с целью прицельного воздействования на них. Хочется заметить, что для пациентов такая терапия из лечебной процедуры как бы превращается в увлекательнейшую компьютерную игру.

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Центр развития мозга и инновационных нейротехнологий предоставляет полный комплекс услуг в области БОС-терапии для детей страдающих СДВГ, эпилепсией и аутизмом. Каждая программа будет создана индивидуально в соответствии с терапевтическими задачами пациента и его собственными пожеланиями. Главное преимущество предоставляемых нами услуг в интеллектуальном мультидисциплинарном подходе к медицине, позволяющем обеспечить оптимальное решение задач каждого маленького пациента.

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бос-терапия СДВГ в Москве https://www.bosdeti.ru/
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