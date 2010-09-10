Азартные игры
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Комментарии по программному обеспечению.
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Азартные игры
Мой парень подсел на азартные игры. Конечно он выигрывает часто и это пополняет наш бюджет. Но стоит ли опасаться?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Азартные игры
Главное чтоб все было в меру. Думаю твой парень адекватно оценивает ситуации если остается в выигрыше. Я вот тоже иногда люблю немного отвлечься и поиграть. Нашел самый крутой сайт онлайн-казино Вольта в России (сам играю из Рязани), там простая рега, есть бонус на 3 депа, можно играть с минимальным депозитом, а главное с выводом никаких проблем. Иногда бывает насыпит больше чем половина моей зп. Так что не переживай.
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