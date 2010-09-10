Азартные игры

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Азартные игры

Сообщение Яно4ка » 14 окт 2020, 08:44

Мой парень подсел на азартные игры. Конечно он выигрывает часто и это пополняет наш бюджет. Но стоит ли опасаться?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Азартные игры

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 22:06

Главное чтоб все было в меру. Думаю твой парень адекватно оценивает ситуации если остается в выигрыше. Я вот тоже иногда люблю немного отвлечься и поиграть. Нашел самый крутой сайт онлайн-казино Вольта в России (сам играю из Рязани), там простая рега, есть бонус на 3 депа, можно играть с минимальным депозитом, а главное с выводом никаких проблем. Иногда бывает насыпит больше чем половина моей зп. Так что не переживай.
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