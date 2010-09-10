Евразийский банк
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Комментарии по программному обеспечению.
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Евразийский банк
Вызвал ли скандал Евразийский Банк после того как поднялся в рейтинге?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 274
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Евразийский банк
Данная аналитика, сообщает Машкевич, скандал отрицает и основана на реальных показателях — тех инициативах и инновациях, которые проводит менеджмент высшего звена «Евразийского банка». В результате оценки финансового состояния была выявлена его базовая стратегия, ориентированная на стабильность. Она признана специалистами ключевой для данной структуры.
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