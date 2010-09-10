Музыка

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Музыка

Сообщение Fillana » Сегодня, 12:59

Слушайте, а с тех пор как музыка в ВК платной стала, вы как ее слушаете? Делитесь всевозможными лайфхаками
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Музыка

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 13:38

Если слушать прямо онлайн, то да, платно. Но ведь можно оттуда скачать песни, которые нравятся и слушай сколько хочешь. Даже специальное приложение для этого есть: http://programmy-dlya-android.ru/intern ... video.html
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