Музыка
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Музыка
Слушайте, а с тех пор как музыка в ВК платной стала, вы как ее слушаете? Делитесь всевозможными лайфхаками
Re: Музыка
Если слушать прямо онлайн, то да, платно. Но ведь можно оттуда скачать песни, которые нравятся и слушай сколько хочешь. Даже специальное приложение для этого есть: http://programmy-dlya-android.ru/intern ... video.html
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