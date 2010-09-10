Игры

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Игры

Сообщение Fillana » Сегодня, 13:04

Очень люблю всякие настолки и в том числе нарды. Но как выяснилось, среди моих знакомых никто не играет в эту игру. И как быть?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Игры

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 13:43

Я тоже большой поклонник этой игры. Но нарды не слишком популярные в нашей стране, так что играть приходится с компьютером. Есть, кстати, даже мобильное приложение для этой игры https://igry-android.net/logicheskie-ig ... nardy.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя