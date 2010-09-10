Игры
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Игры
Очень люблю всякие настолки и в том числе нарды. Но как выяснилось, среди моих знакомых никто не играет в эту игру. И как быть?
Re: Игры
Я тоже большой поклонник этой игры. Но нарды не слишком популярные в нашей стране, так что играть приходится с компьютером. Есть, кстати, даже мобильное приложение для этой игры https://igry-android.net/logicheskie-ig ... nardy.html
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