Нужен совет

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Нужен совет

Сообщение Fillana » Сегодня, 13:13

Всем доброго дня. Есть тут любители музыки? А расскажите - как вы ее слушаете? Просто можно было бы из интернета, но он не всегда доступен с телефона
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Нужен совет

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 13:48

Ну так не обязательно же слушать музыку именно онлайн. Мне, например, вообще не нравится зависеть от качества связи. Так что поискала и нашла специальное приложение для того, чтобы слушать музыку без интернета https://androidmob.ru/muzyka-i-audio/42 ... rneta.html
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