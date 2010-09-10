Нужен совет
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Нужен совет
Всем доброго дня. Есть тут любители музыки? А расскажите - как вы ее слушаете? Просто можно было бы из интернета, но он не всегда доступен с телефона
Re: Нужен совет
Ну так не обязательно же слушать музыку именно онлайн. Мне, например, вообще не нравится зависеть от качества связи. Так что поискала и нашла специальное приложение для того, чтобы слушать музыку без интернета https://androidmob.ru/muzyka-i-audio/42 ... rneta.html
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