Здоровье

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Здоровье

Сообщение Fillana » Сегодня, 13:20

Кто в курсе, может ли быть передозировка амфетамином, как ее распознать и как нужно действовать в такой ситуации?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Здоровье

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 13:55

Конечно может! Это ведь психотропный препарат. От его передозировки даже умереть можно! Да я вот даже целую статью нашла на эту тему: https://obotravlenii.ru/narkoticheskoe/ ... minom.html Там все подробно расписано
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