Здоровье
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Здоровье
Кто в курсе, может ли быть передозировка амфетамином, как ее распознать и как нужно действовать в такой ситуации?
Re: Здоровье
Конечно может! Это ведь психотропный препарат. От его передозировки даже умереть можно! Да я вот даже целую статью нашла на эту тему: https://obotravlenii.ru/narkoticheskoe/ ... minom.html Там все подробно расписано
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