ПК
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ПК
У меня проблема с компьютером. Нужно драйвер обновить на компе, а как это сделать и где его искать? Кто может подсказать?
Re: ПК
Я сама никогда этого не делала. Обычно зову специалиста, который приходит и решает подобные проблемы. Но вообще, если хотите разобраться самостоятельно, то есть статья о том, как это сделать https://naladkaos.ru/windows-10/luchshi ... verov.html
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