ПК

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

ПК

Сообщение Fillana » Сегодня, 13:28

У меня проблема с компьютером. Нужно драйвер обновить на компе, а как это сделать и где его искать? Кто может подсказать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: ПК

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 14:02

Я сама никогда этого не делала. Обычно зову специалиста, который приходит и решает подобные проблемы. Но вообще, если хотите разобраться самостоятельно, то есть статья о том, как это сделать https://naladkaos.ru/windows-10/luchshi ... verov.html
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