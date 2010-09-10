Авто
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Авто
Муж решил сам машину отремонтировать. У нас ВАЗ-2114. Помогаю ему по мере сил. Кто может подсказать - как коробку там снять можно?
Re: Авто
Вы молодец! А я случись что - сразу на станцию техобслуживания машину гоню. Там же специалисты - вот пусть они и думают. А в вашей ситуации, наверно, можно и самим разобраться. Вот статья есть о том, как это сделать https://vaz-2114-lada.ru/2013/01/kak-sn ... -peredach/
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